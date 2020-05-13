Trabzonspor, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenleri andı
Trabzonspor Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.
13.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:32
Trabzonspor Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından, "Soma" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Hayatını kaybeden madencilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA