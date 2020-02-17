Haberler » Spor » Trabzonspor, soğukta bekleyen Numan'ın hayalini gerçekleştirdi! - Spor

Trabzonspor, soğukta bekleyen Numan'ın hayalini gerçekleştirdi!

Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Erzurum'a giderken fanatik Bordo - Mavili taraftar Numan Kaya, oyunculara sadece 'el sallamak' için takım otobüsünü tam bir saat bekledi. Soğuk havada pes etmeden bekleyen Numan'ın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Trabzonspor ise Numan'ın hayalini gerçekleştirdi ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte o gönderi...

17.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:20

Trabzonspor Kulübü, Ziraat kapsamında 'a giderken fanatik Bordo - Mavili taraftar Numan Kaya, oyunculara sadece 'el sallamak' için takım otobüsünü tam bir saat bekledi. Soğuk havada pes etmeden bekleyen Numan'ın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Trabzonspor ise Numan'ın hayalini gerçekleştirdi ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte o gönderi...

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler