Trabzonspor, soğukta bekleyen Numan'ın hayalini gerçekleştirdi!

17.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:20

Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Erzurum'a giderken fanatik Bordo - Mavili taraftar Numan Kaya, oyunculara sadece 'el sallamak' için takım otobüsünü tam bir saat bekledi. Soğuk havada pes etmeden bekleyen Numan'ın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Trabzonspor ise Numan'ın hayalini gerçekleştirdi ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte o gönderi...