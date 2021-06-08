Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşma sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşma sağladı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şirket ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, yapılacak yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."

Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı
Ve Marek Hamsik Trabzonspor'da! Dünyaca ünlü orta saha, 17 numaralı formayı giymeye geliyor
Ve Marek Hamsik Trabzonspor'da! Dünyaca ünlü orta saha, 17 numaralı formayı giymeye geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Selçuk Balcı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ergin Ataman Roland Garros Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşma sağladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:47:01. #1.14#

title