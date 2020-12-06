Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek
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Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek

06.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:22
Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılarak bu sezon ilk kez 2 maç art arda kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, galibiyet serisini 3 maça çıkararak üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor.

Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor maçında da kalesini gole kapatarak galip gelmesi halinde ligde 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta üst üste maç kazanmış olacak.

Trabzonspor'da geçen hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Portekizli oyuncu Joao Pereira bu maçta forma giyemeyecek. Pereira yerine savunmanın sağında genç oyuncu Serkan Asan'ın görev yapması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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