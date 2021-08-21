Trabzonspor-Sivasspor maçlarında 75 gol!
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Trabzonspor-Sivasspor maçlarında 75 gol!

Trabzonspor-Sivasspor maçlarında 75 gol!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki maçlarda atılan goller dikkat çekiyor.

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki maçlarda atılan goller dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan 30 müsabakada toplam 75 kez fileler havalandı.

Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, yarın saat 19.15'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında Trabzonspor 3 puan alırken, Sivasspor ise haftayı yenilgiyle kapatmıştı.

Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçlarda atılan gol sayısı dikkat çekiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 30 maçta toplam 75 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 32, Trabzonspor ise 43 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 75 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 2,50 olarak gerçekleşti. - SİVAS

Trabzonspor-Sivasspor maçlarında 75 gol!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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