Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından, koordinasyon, pas ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alan oyunlarıyla devam eden idman, çift kale maçla son buldu.

Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanda sakatlığı devam eden Hüseyin Türkmen takımdan ayrı koştu. Norveçli oyuncu Anders Trondsen de bir süre takımla çalıştıktan sonra bireysel antrenmana devam etti. Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür'ün de salonda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Trabzonspor, yarını izinli geçirdikten sonra pazartesi günü çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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