Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
- Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
- Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
TRABZON - Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür, sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi katılmazken, Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı çalıştı.
Antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, dar alan oyunları yapan bordo-mavili futbolcular, son bölümde çift kale maç oynadı.
Trabzonspor, arın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN