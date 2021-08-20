Trabzonspor-Sivasspor maçının biletleri satışa sunuldu
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Trabzonspor-Sivasspor maçının biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor-Sivasspor maçının biletleri satışa sunuldu
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Trabzonspor'un Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'un Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, maç biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi.

Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği kaydedilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacağı aktarıldı.

Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum: 750 lira.

VIP Gold: 500 lira.

VIP Silver: 350 lira

Batı tribün: 200 lira.

Doğu tribün: 150 lira.

Fırtına tribün: 100 lira.

Kale arkaları: 80 lira.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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Trabzonspor-Sivasspor maçının biletleri satışa sunuldu - Haberler Spor
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