Trabzonspor Sivasspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek
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Trabzonspor Sivasspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

Trabzonspor Sivasspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Trabzonspor-DG Sivasspor maçında hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Trabzonspor-DG Sivasspor maçında hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksinde saat 19.15'de oynanacak olan Trabzonspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşmasında Kayseri bölgesinden Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Ali Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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