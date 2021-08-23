Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor - Sivasspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor - Sivasspor maçı hakemi kim?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Trabzonspor - Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Sivasspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.