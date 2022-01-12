Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yapılan antrenmanda bordo-mavililer; dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.