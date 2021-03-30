Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular kuvvet antrenmanı, ikinci gruptakiler ise 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı gerçekleştirdi.

Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanda sakatlığı devam eden Berat Özdemir, fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı. Abdülkadir Ömür, Andres Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Kamil Ahmet Çörekçi de bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç