Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanda bordo-mavililer salonda kuvvet depoladı. Günün ikinci antrenmanında ise oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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