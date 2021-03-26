Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan ilk antrenmanda kuvvet, denge, core ve mobilizasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanında ise futbolcular, teknikle bağlantılı koordinasyon, pas ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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