Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular mobilizasyon ve denge çalışmalarının ardından dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, 10 Ocak Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!

Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!

 Trabzonspor'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor

Trabzonspor'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor

 Lider, Süper Lig'in ikinci yarısına zaferle başladı! Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

Lider, Süper Lig'in ikinci yarısına zaferle başladı! Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title