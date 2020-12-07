Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı izle! Trabzonspor - Sivasspor maçı kaç kaç? Trabzonspor - Sivasspor maçı golleri, özeti!

Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Sivasspor 3 puan mücadelesi için sahaya çıkacak. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı izle! Trabzonspor - Sivasspor maçı kaç kaç?

Trabzonspor, evinde ağırladığı Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı izle! Trabzonspor - Sivasspor maçı kaç kaç? Trabzonspor - Sivasspor maçı golleri, özeti!

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Büyük mücadelenin yaşandığı karşılaşmada Trabzonspor - Sivasspor maçı 1-1 bitti. Maçın detayları haberimizde yer almaktadır.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR

8' Sol taraftan Lewis Baker'ın kulandığı kornerde Bilal Başacıkoğlu'nun kafayla içeri çevirdiği topu Demir Grup Sivasspor savunması uzaklaştırıyor.

12' Ekıban'ın ortasında Afobe'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

16' Sivasspor'un sol kanattan Fajr'la kullandığı serbest vuruşta top bir anda kaleye yöneldi, Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

22' Yatabare'nin sağ kanattan ortaya vurduğu kafa üstten auta gitti. Orta Gradel'den...

35' Baker'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Ekuban'ın kafası yandan auta gitti.

45' Ekuban'ın golüyle Trabzonspor Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti. İyi kontratağa çıkan Trabzonspor'da atağı başlatan Ekuban, pasını Abdülkadir Ömür'e verdi. Aradan iyi kaçan Ganalı oyuncu, Abdülkadir'in pasında kaleci Samassa'yla karşı karşıya kaldı ve golü attı.

47' Lewis Baker'ın arapasında topla buluşan Abdülkadir Ömür ceza saasına girer girmez sol ayağıyla yerden plase bir vuruş yapıyor ve üstüne giden vuruşta top kaleci Mamadou Samassa'da kalıyor.

49' Sol taraftan kullanılan kornerde Lewis Baker'ın ortasında arka direkte Samba Camara topu kafa vuruşu ile uzaklaştırıyor.

65' Demir Grup Sivasspor karşılaşmadaki üçüncü oyuncu değişikliğini yapıyor. Samba Camara oyundan çıkarken Kerem Atakan Kesgin oyuna giriyor.

67' Trabzonspor karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Benik Afobe oyundan çıkarken Fousseni Diabate oyuna giriyor.

72' Diabate'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ekuban'ın şutunu Samassa çıkardı. Yüzde 100'lük gol pozisyonu...

76' Sol kanattan çalımlarla topu harika getiren Max Gradel'in ortasında, seken topa Hakan Arslan dokundu ve Sivasspor beraberlik golünü buldu. Sivasspor, Trabzonspor karşısında ilk isabetli şutunu 76. dakikada atabildi. Bu top da gol oldu.

88' Abdullah Avcı, Bilal Başacıkoğlu ve Abdulkadir Parmak'ı oyundan çıkardı. Plaza ve Safa Kınalı oyunda.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER!

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, A.Parmak, Baker, A.Ömür, Ekuban, Ekuban, Afobe

Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Fajr, Robin, Kone, Gradel, Yatabare

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