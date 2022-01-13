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Trabzonspor Sivas deplasmanına hazırlanıyor

Trabzonspor Sivas deplasmanına hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü.

SİVAS (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. Koronavirüs testi pozitif çıkan Siopis bugünkü idmana katılmadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yapılan idmanda bordo-mavililer ısınma koşusu, pas, 5'e 2 çalışması ve bölgesel antrenman yaptı. Bugünkü idmana koronavirüs testi pozitif çıkan Siopis ile ülkesinin milli takımında katıldığ idman sırasında sakatlanan Djaniny katılmadı. Bordo-mavilier yarın yapılacak son hazırlıkların ardından havayoluyla Sivas deplasmanına hareket edecek.


Trabzonspor Sivas deplasmanına hazırlanıyor

Trabzonspor Sivas deplasmanına hazırlanıyor

Trabzonspor Sivas deplasmanına hazırlanıyor

Trabzonspor Sivas deplasmanına hazırlanıyor

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