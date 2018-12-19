Trabzonspor, Sivas Belediyespor'a Gol Yağdırdı: 5-0
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksinde Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla bordo-mavililer, kupada bir üst tura yükseldi.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Sivas Belediyespor'u Şenol Güneş Spor Kompleksinde konuk etti. Bordo-mavililer, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini Batuhan Artarslan, Caleb Ekuban (2), Vahid Amiri ve Abdülkadir Parmak kaydetti.
İLK MAÇ 2-2 BERABERE BİTMİŞTİ
İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu skorla Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasında adını son 16 takım arasına yazdırdı.
YORUMLAR (8)
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Stora saldırmakla adam olunmaz sizle görüşeceğizCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Trabzonun gençleri çok iyi, diğer takımların pohpohlanan oyuncularından daha yürekli oynuyorlar.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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bu hafta tirabirazomun icinden gececegiz karadenizin asil uşaklari rizelidirCevap Yaz 2 5 Yayından KaldırALİ FUAT: Ah süleyman ah senin gibileri çok gördük. Boş konuşuklar er meytanı buyurun gelin2 Yayından KaldırMEHMET ÇOLAK: asansörün düğmesine bastım ve zemin kata doğru iniyorTüm 8 yorumu okumak için tıklayın4 Yayından Kaldır