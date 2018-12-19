Trabzonspor, Sivas Belediyespor'a Gol Yağdırdı: 5-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksinde Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla bordo-mavililer, kupada bir üst tura yükseldi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Sivas Belediyespor'u Şenol Güneş Spor Kompleksinde konuk etti. Bordo-mavililer, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini Batuhan Artarslan, Caleb Ekuban (2), Vahid Amiri ve Abdülkadir Parmak kaydetti.

İLK MAÇ 2-2 BERABERE BİTMİŞTİ

İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu skorla Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasında adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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