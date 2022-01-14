Trabzonspor, Sivas'a gitti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Sivas'a gitti

Trabzonspor, Sivas'a gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yeni transferleri Vİsca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'lı kadrosuyla Sivas'a gitti.

SİVAS (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yeni transferleri Vİsca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'lı kadrosuyla Sivas'a gitti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a hareket etti. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 16.30 sıralarında Sivas'a hareket eden bordo-mavili kafilede 23 futbolcu yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Djaniny ve Trondsen'in yanı sıra testleri pozitif çıkan Siopis ve Nwakaeme kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un Sivas kafilesinde Uğurcan Çakır, Erce, Serkan Asan, Arda Akbulut, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswill, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Hugo, Hamsik, Berat, Bakasetas, Dorukhan Toköz, Abdulkadir Ömür, Visca, Puchacz, Koita, Yusuf Erdoğan Cornelius, Murat Cem Akpınar, Yunus Mallı, Salih Kavrazlı yer aldı. - TRABZON

Trabzonspor, Sivas'a gitti

Trabzonspor, Sivas'a gitti

Trabzonspor, Sivas'a gitti

Trabzonspor, Sivas'a gitti

Trabzonspor, Sivas'a gitti

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16'da Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16'da Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

 Trabzonspor'dan ara transferde bir bomba daha! 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdılar

Trabzonspor'dan ara transferde bir bomba daha! 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdılar

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title