22.09.2019 17:17

- Trabzonspor, Sivas'a geldi

SİVAS - Trabzonspor, Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için hava yoluyla Sivas'a geldi.

Trabzon'dan hareket ettikleri özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na inen kafileyi burada bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirdi. Takım daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Müsabaka yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İHA