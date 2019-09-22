Trabzonspor, Sivas'a geldi

Trabzonspor, Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için hava yoluyla Sivas'a geldi.

22.09.2019 16:03
Trabzonspor, Sivas'a geldi

Trabzonspor, Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için hava yoluyla Sivas'a geldi.


Trabzon'dan hareket ettikleri özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na inen kafileyi burada bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirdi. Takım daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Müsabaka yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.