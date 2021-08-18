Trabzonspor, Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Trabzonspor, Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, Alanyaspor'dan Emmanouil Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Alanyaspor'dan Emmanouil Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili ekibin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 700 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (Üç) taksit halinde toplam 1 milyon Euro ödenecektir. Alanyaspor Kulübüne ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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