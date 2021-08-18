Trabzonspor, Siopis'i kadrosuna kattı
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Trabzonspor, Siopis'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, Siopis'i kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, son olarak Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Yunan oyuncu Manolis Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor, son olarak Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Yunan oyuncu Manolis Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo-mavili ekip, Alanyaspor'a 3 taksit halinde 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 27 yaşındaki oyuncu ise her yıl 700 bin Euro garanti ücret kazanacak. 

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Yunan ortasaha oyuncusu Manolis Siopis'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis'in kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (Üç) taksit halinde toplam 1.000.000 Euro ödenecektir.

Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir.Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;Her bir sezon için 700.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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