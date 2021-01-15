Trabzonspor, sezonun en uzun serisi peşinde
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Trabzonspor, sezonun en uzun serisi peşinde

15.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:47
Trabzonspor, sezonun en uzun serisi peşinde

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fraport-Tav Antalyaspor'u mağlup ederek iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve kendi adına sezonun en uzun serisine imza atmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fraport-Tav Antalyaspor'u mağlup ederek iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve kendi adına sezonun en uzun serisine imza atmayı hedefliyor.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı da kazanarak yükselişe geçen Trabzonspor, yarın deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak ligde yakaladığı iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve kendi adına sezonun en uzun serisine imza atmayı arzuluyor. Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORTrabzonspor'da bugün takımla çalışan ve antrenman eksiği bulunan yeni transfer Berat Özdemir'in bu maçta kadroda yer alması beklenmiyor. Tedavisi tamamlanan Vitor Hugo'nun ise kadroya dahil edileceği belirtilirken, bu oyuncunun kulübede yer alması bekleniyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son oynanan Göztepe karşısındaki kazanan 11'ini koruyarak Antalyaspor karşısına da aynı 11 ile çıkması bekleniyor.HAZIRLIKLAR TAMAMLANDIBu arada Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandı. Yeni transfer Berat Özdemir de antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.MUHTEMEL KADROKaradeniz ekibinin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny.SAKAT: Yok

CEZALI: Yok


Trabzonspor, sezonun en uzun serisi peşinde
Trabzonspor, sezonun en uzun serisi peşinde
Trabzonspor, sezonun en uzun serisi peşinde
Trabzonspor, sezonun en uzun serisi peşinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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