Trabzonspor Sezonu Açtı

YENİ sezon hazırlıkları için Macaristan'a giderek kampa giren Trabzonspor, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.



Bordo mavililer, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak sezonun ilk antrenmanını yaptı. Kondisyon salonunda ısınmayla başlayan antrenman kuvvet çalışmasıyla devam etti. İkinci bölümünde ise aerobik koşu yapıldı. Futbolcuların bir bölümü de laktat testinden geçti.



USTA'DAN 3 TEMMUZ PAYLAŞIMI



Bu arada Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, 3 Temmuz'da yaşanan şike sürecini asla unutmayacaklarını söyledi. Usta, FIFA'ya yapacakları başvuru öncesinde "3 Temmuz…Bu tarihi asla unutmayız. Çünkü umutlarımızla ve hayallerimizle oynadınız" ifadelerini kullandı.



- Trabzon