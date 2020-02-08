Trabzonspor seriyi bozmadı

08.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:25

Süper Lig'in 21. hafta müsabakasında Gençlerbirliği evinde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Trabzonspor'da Guilherme'nin ortasına Campi vurdu. Gençlerbirliği savunma oyuncularının markajında kalan Campi etkili bir vuruş gerçekleştiremedi ve top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

11. dakikada sol kanattan kullanılan Gençlerbirliği serbest vuruşunda Trabzonspor savunması topu karşıladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Sessegnon etkili bir vuruş yaptı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, topu güçlükle bloke etti ve kornere çeldi.

17. dakikada Gençlerbirliği takımında Candeias sağ kanattan etkili bir çalımla ceza sahasına girdi. Kaleye teğet açtığı ortada Gençlerbirliği taraftarını heyecanlandıran Candeias'ın ortasına hiçbir takımı arkadaşı dokunamadı.

24. dakikada Trabzonspor atağını kesen Sefa Yılmaz, sağ kanattan hareketlenen Candeias'ın önüne etkili bir ara pası verdi. Candeias'ın açtığı ortada müsait bir pozisyonda topla buluşan Nadir, boş kaleye topu kalenin üstünden dışarı vurdu.

47. dakikada Trabzonspor'da Guilherme sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu arka direkte Sörloth'la buluşturdu. Pozisyon, Sörloth'un vurduğu kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt'in kurtarışıyla sonuçlandı.

54. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin çektiği şutu Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt güçlükle kornere çeldi.

69. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme ceza yayı üzerinde şık bir çalımla rakibini ekarte etti. Kaleyi önüne aldığında çektiği etkili şutu kaleci Nordfeldt topu 90'dan çeldi. Boşta kalan topu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.

73. dakikada Trabzonspor yarı sahasından atılan topa Sörloth hareketlendi. Savunma oyuncusuyla girdiği omuz omuza mücadeleyi kazanarak kaleyi karşısına alan Sörloth kalecinin kapattığı köşeye topu vurdu. Nordfeldt topu güçlükle kornere çeldi.

75. dakikada Trabzonspor takımında Sosa'nın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına yaptığı ortaya hiçbir Trabzonsporlu oyuncu dokunamadı. Bu sırada Gençlerbirliği takımında Nadir Çiftçi'nin yaptığı faul sonrası hakem VAR'a başvurdu ve penaltı kararını verdi.

79. dakikada topun başına geçen Sosa, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

83. dakikada ceza sahası içerisinde Sörloth topu kafayla Nwakaeme'nin önüne indirdi. Nwakaeme'nin vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-2

90+3. dakikada rakibine sert bir müdahalede bulunan Sörloth kırmızı kartla oyundan atıldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, İlker Takpak xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Toure xxx (Ahmet Oğuz dk. 87 ?), Halil İbrahim Pehlivan xx (Mats dk. 87 ?), Erdem Özgenç xx, Flavio Ramos xx, Baiano xx, Yasin Pehlivan xxx, Candeias xxx, Sefa Yılmaz xxx, Sessegnon xxx (Sio dk. 87 ?), Nadir Çiftçi x

Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Berat, van Beijnen, Rahmetullah, Diallo, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Preira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Novak xxx, Obi Mikel xxx, Sosa x (Doğan Erdoğan dk. 86 ?), Guiherme xx (Abdülkadir Parmak dk. 67 xx), Ndiaye xx (Hosseini dk. 90+6 ?), Nwakaeme xx, Sorloth xxx

Yedekler: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Sturridge, Yusuf Sarı, da Costa, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Sosa (dk. 79 pen.), Nwakaeme (dk.83) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Sörloth (dk. 90+3) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Nadir Çiftçi, Halil İbrahim Pehlivan, Erdem Özgenç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio Ramos (Gençlerbirliği), Ndiaye (Trabzonspor)

(Emin Kuvat – Yunus Emre Kartal – Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İHA