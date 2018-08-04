Trabzonspor, Şehitleri Unutmadı

Trabzonspor, İtalya'nın Cagliari takımıyla yaptığı hazırlık maçına PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın fotoğraflarının yer aldığı forma ile çıktı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah forma kullanan bordo-mavili ekip, formanın göğüs kısmında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin katlettiği Bedirhan bebek ile annesi Nurcan Karakaya'nın fotoğraflarına yer verdi.

Ayrıca bordo-mavili kulübün hayatını kaybeden eski kaptanlarından Turan Yurdakul için müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Taraftardan yoğun ilgi

Trabzonspor taraftarı, müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı 25 binin üzerinde taraftar izledi. Taraftarlar, müsabaka öncesinde futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Yeni transferler kadroda

Bordo-mavili ekibin yeni transferleri Zargo Toure ile Majid Hosseini müsabaka kadrosunda yer aldı.

Toure, Cagliari karşısında ilk 11'de görev alırken, Hosseini yedekler arasında şans bekledi.