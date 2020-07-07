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Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kritik viraja giriyor

Süper Lig'de yarın sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kritik bir haftayı daha kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kritik viraja giriyor
07.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:32

Süper Lig'de yarın sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kritik bir haftayı daha kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, 3 puana kilitlendi. Şampiyonluk iddiasını sürdüren ve avantajı rakibi Medipol Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililer deplasmanda Galatasaray karşısında elde ettiği 3 puanla büyük bir moral bulmuştu. Sarı-kırmızılı takım karşısından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda zorlu haftayı geride bırakan Karadeniz ekibi, Antalyaspor engelini de kayıpsız geçerek iddiasını sürdürmek istiyor.

En son yenilgisini 2019'da aldı

Trabzonspor, Süper Lig'de 15 maçtır yenilmiyor. Bu sezon rekoru elinde bulunduran Karadeniz ekibi Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisi yakalayan tek takım oldu. Bordo-mavililer 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Trabzonspor, ligde son yenilgisini 16 Aralık 2019'da Denizlispor karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından 205 gündür yenilmeyen bordo-mavililer, rakibi Antalyaspor karşısında da bu unvanını koruyarak sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor.

Savunma hattı değişiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, mecburi değişim dışında Galatasaray karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'le Antalyaspor karşısına çıkmayı planlıyor. Sarı kart cezalısı da Costa'nın yerine Campe'ye forma vermesi beklenen Çimşir'in, kart cezası nedeniyle son oynanan Galatasaray maçında forma giyemeyen Joao Pereira'ya ise ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Trabzonspor ile Antalyaspor 48. randevuda

Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 87 gol atarken, kalesinde ise 45 gol gördü.

Muhtemel ilk 11

Trabzonspor'un yarın Antalyaspor karşısına, "Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth" şeklinde çıkması bekleniyor.

12. kez testten geçtiler

Trabzonspor'da COVID-19 testlerinin 12'ncisi yapıldı. Yönetim kurulu üyelerinin yanı yanı sıra futbolcu kadrosu, teknik heyet ve çalışanlara rutin olarak uygulanan COVID-19 testlerinin 12'ncisi yapıldı. Yapılan testler sonucu pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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