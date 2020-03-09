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Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Trabzonspor şampiyonluğa odaklandı

Süper Ligde 25inci hafta karşılaşmaları oynanırken, bir maçı eksik 49 puanla zirvenin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonsporda yönetim, berabere kaldıkları Gaziantep FK karşılaşmasının ardından ilk kez şampiyonluk hedefini dile getirdi.

09.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:30
Trabzonspor şampiyonluğa odaklandı

Süper Ligde 25inci hafta karşılaşmaları oynanırken, bir maçı eksik 49 puanla zirvenin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonsporda yönetim, berabere kaldıkları Gaziantep FK karşılaşmasının ardından ilk kez şampiyonluk hedefini dile getirdi. Daha önce maç maç, hafta hafta ilerlemeyi tercih ettiklerini belirten ve şampiyonluk söylemlerinden kaçınan bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, O sene bu sene! Biz şampiyon olacağız söylemiyle açık olarak hedeflerini dillendirdi.


ERTUĞRUL DOĞAN: BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ


Ahmet Ağaoğlunun bu açıklamasına taraftarlar da sosyal medyada destek olurken, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven de şampiyonluk hedeflerini vurguladı. Kimse moralini bozmasın! Daha yeni başlıyoruz diyen Ertuğrul Doğan, taraftarlara seslenerek, Kulübümüze ilk günkü gibi sahip çıkacağız. Bir ve beraber olacağız! Gün; Trabzonsporumuzun yanında durma günüdür. Ne bir eksik, ne bir fazla. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu mesajı verdi. Herkes, her şeyi bir kenara bırakarak Trabzonsporumuzun şanlı bayrağı altında toplansın. O sene bu sene. Biz şampiyon olacağız dedi.


SERTAÇ GÜVEN: BU HAFTA NEREDEYSE BİR SEZONA BEDEL


Sertaç Güven ise bu hafta oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir maçlarının bir sezona bedel olduğunu kaydederek, Hava puslu, meydanı boş bırakmayalım. Kötü mü oynuyoruz, işte siz ayağa kaldırın, siz ateşleyin. 1 galibiyetle 1 haftamızın iyi geçtiğini unutmayın. Bu hafta ise neredeyse bir sezona bedel. Çarşamba Malatya, Pazar Başakşehir, Pazartesi de milat olsun. Zirveye giden yol dikenlerle kaplı. Sinsice oyunlar oynanıyor, çünkü korkuyorlar. Sonuca ulaşınca, zirveye mazimizdeki gibi ambargo koyacağımızı biliyorlar. Tahriklere kapılmadan bir olalım, yan yana olalım. Tek yumruk olursak, inanırsak büyük sevinci yaşayan taraf biz olacağız ifadelerini kullandı.


DA COSTA, MESSIAS VE GUILHERME MALATYA MAÇINDA YOK


Trabzonsporun devre arasında kadrosuna kattığı da Costa, Mesias ve Guilherme statü gereği Çarşamba günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Bu futbolcuların 26 Ocakta oynanması gereken ancak Elazığ depremi nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri belirtildi.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak: Hürriyet

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