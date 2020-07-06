Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonu hatırlattı Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yenilgi yüzü görmeyerek şampiyon olduğu 1983-84 sezonunu hatırlattı.

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yenilgi yüzü görmeyerek şampiyon olduğu 1983-84 sezonunu hatırlattı.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 35 sezon sonra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında yenilgi yüzü görmeyerek şampiyon olduğu sezonu hatırlattı. Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi.

Karadeniz ekibi söz konusu sezonda evinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takımı 3-1, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş ile 0-0 ve Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, sarı-lacivertlileri ise 1-0 mağlup etti. Trabzonspor, 1983-84 sezonunda söz konusu takımlardan 12 puan çıkardı.

Bordo-mavili takım, bu sezon ise sahasında Beşiktaş'ı 4-1, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Galatasaray ile ise 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 1-1, Beşiktaş karşısında ise 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Karadeniz ekibi şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda olduğu gibi söz konusu takımlardan 12 puan çıkardı. - TRABZON

Kaynak: İHA