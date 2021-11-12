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Trabzonspor salonda çalıştı

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Trabzonspor salonda çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

GAZİANTEP (İHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanı kondisyon salonunda yapıldı. Isınmanın ardından denge ve mobilizasyon çalışmaları ile core ve genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Milli Takım kamplarında bulunan oyuncuların yanı sıra tedavisine yurt dışında devam eden Gervinho, antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını bugün yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor salonda çalıştı

Trabzonspor salonda çalıştı

Trabzonspor salonda çalıştı

Trabzonspor salonda çalıştı

Trabzonspor salonda çalıştı

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