Trabzonspor, salgın dolayısıyla ara verdiği basketbol okulunu yeniden açıyor

Trabzonspor'un amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdikleri basketbol okulu faaliyetlerinin 28 Haziran'da yeniden başlayacağını bildirdi.

Trabzonspor'un amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdikleri basketbol okulu faaliyetlerinin 28 Haziran'da yeniden başlayacağını bildirdi.

Hayırlıoğlu, kulübün internet sitesinden yer alan açıklamasında, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle ara verdikleri basketbol okulu faaliyetlerine 28 Haziran'da yeniden başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Basketbol okulu için kayıtların TS Club mağazalarında ve Hayri Gür Spor Salonu'nda bulunan basketbol ofislerinde devam ettiğini kaydeden Hayırlıoğlu, 6-16 yaş arasındaki kız ve erkek çocukların kayıt yaptırabileceklerini aktardı.

Hayırlıoğlu, basketbol okulunun ağustos ayı sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Sporcularımız, Hayri Gür Spor Salonu'nda haftada üç gün yapılacak antrenmanlara kulübümüz tarafından organize edilen servislerle belirlenen saat ve güzergah üzerinden ulaşımlarını sağlayabilecekler. Ayrıca faaliyetlerin bitimiyle birlikte teknik heyetimiz tarafından başarılı bulunanlar kulübümüzün altyapısına dahil edilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay