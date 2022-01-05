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Trabzonspor, sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında 7 Ocak Cuma günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenerek iç sahadaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında 7 Ocak Cuma günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenerek iç sahadaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor.

Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya sahasında ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 303 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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