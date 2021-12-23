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Trabzonspor, sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda hiç mağlup olmayan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Medical Park Stadyumu'nda oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i de mağlup etmesi halinde iç sahada art arda 6. galibiyetini elde etmiş olacak.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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