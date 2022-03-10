Trabzonspor sahasında 367 gündür kaybetmiyor
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, sahasında 367 gündür mağlup olmuyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, sahasında 367 gündür mağlup olmuyor.
Ligde 67 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 367 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 14 karşılaşmada ise 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 20 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.
Karadeniz ekibi, bu sezon sahasında mağlubiyet almayan tek takım konumunda da bulunuyor.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022