Trabzonspor sahasında 341 gündür yenilmiyor - Haberler
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Trabzonspor sahasında 341 gündür yenilmiyor

AA, Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor sahasında 341 gündür yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, sahasında 341 gündür mağlubiyet yaşamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, sahasında 341 gündür mağlubiyet yaşamadı.

Ligde 57 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 341 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Haberler

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