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Trabzonspor, sahasına kavuşuyor

Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'un, iç saha hasreti sona eriyor.

Trabzonspor, sahasına kavuşuyor
25.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:20

Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'un, iç saha hasreti sona eriyor.

En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Medical Park'ta bir karşılaşmaya çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezona verilen aranın ardından ligde Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçıyla stadına kavuşacak.

Sahasındaki maçlar

Trabzonspor, evinde oynadığı son 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, ligin 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildikten sonra sırasıyla Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1, Demir Grup Sivaspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, bu sezon sahasında 14 maçın 9'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle, 2'sinden de mağlubiyetle ayrıldı.

Çimşir ile yenilmezlik serisi

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılmanın planlarını yaparken, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yakaladığı yenilmezlik serisini de sürdürmeye çalışacak.

Bordo-mavililer, devre arasında anlaşmaya vardığı genç çalıştırıcının yönetiminde, 11 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Kaynak: AA

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