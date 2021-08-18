Trabzonspor, Roma'yı konuk edecek

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İtalya'nın Roma takımını ağırlayacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İtalya'nın Roma takımını ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak.

Sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'ün de dün takımla çalışmalara başlamasıyla Karadeniz ekibinde eksik oyuncu kalmadı.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.

Avrupa kupalarında 138. maç

Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak.

Trabzonspor, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi'nde de 2 maç oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç