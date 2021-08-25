Trabzonspor, Roma maçının hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Roma maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Roma maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İtalyan takımı Roma ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İtalyan takımı Roma ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanını, mücadelenin yapılacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanın başında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını orta yuvarlakta toplayarak kısa bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından çalışma, koşu ve topla ısınma hareketleriyle devam etti.

Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile dün transfer edilen Hollandalı stoper Stefano Denswil forma giyemeyecek.

İlk maçta sahasında İtalya temsilcisine 2-1 mağlup olan bordo-mavili ekibin, Roma ile Olimpiyat Stadı'ndaki rövanş mücadelesi TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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