Trabzonspor, Roma maçının hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Roma maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Roma maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında Roma ile yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında Roma ile yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda son çalışmasını gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda oyuncular dar alanda pas çalışması yaptı. Teknik direktör Avcı da oyuncularla bu çalışmaya katıldı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

Antrenmana sakatlığı düzelen Dorukhan Toköz, haricinde tüm futbolcular katıldı.

Trabzonspor, yarın 20.30'da Roma ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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