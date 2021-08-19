Trabzonspor-Roma maçının ardından
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Trabzonspor-Roma maçının ardından

Trabzonspor-Roma maçının ardından
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenen İtalya temsilcisi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, "Trabzonspor, çok iyi takım, taraftarları mükemmeldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenen İtalya temsilcisi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, "Trabzonspor, çok iyi takım, taraftarları mükemmeldi. Bu tip ambiyansları özlemiştik. Umarım her şey onlar için iyi olur ama kazanan gelecek hafta biz oluruz." dedi.

Mourinho, Medical Park Stadı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe göre hazırlandıklarını belirtti.

İlk yarı Trabzonspor'u anlamaya çalıştıklarını ifade eden Mourinho, şöyle devam etti:

" Aslında iki takım birbirini anlamaya çalıştı. İlk yarı gol pozisyonu bulduk birkaç kere ama sonuçlandıramadık. 4'lü defansla başladık 3'lüye de düştük. Rakip gerçekten iyi takım. Fizik ve temposu iyi, güçlü takım, tecrübeliler. Çok çalıştıkları belli, biz de çok çalıştık kazandığımız için mutluyuz."

Takım oynadığı için bireysel performanslara girmeyeceğini ifade eden Mourinho, "Çünkü takım kazandı maçı. Gelecek hafta perşembe taraftarlarımız konuşacak, Roma'da buluşacağız. Trabzonspor, çok iyi takım. Taraftarları mükemmeldi. Bu tip ambiyansları özlemiştik. Umarım her şey onlar için iyi olur ama kazanan gelecek hafta biz oluruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
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