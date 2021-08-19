Trabzonspor-Roma

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Roma arasındaki ilk maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Medical ParkHakemler: Matej Jug, Manuel Vidali, Robert VukanTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat Özdemir, Bakasetas,