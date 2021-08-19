Trabzonspor-Roma
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Trabzonspor-Roma

Trabzonspor-Roma
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Roma arasındaki ilk maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Medical ParkHakemler: Matej Jug, Manuel Vidali, Robert VukanTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat Özdemir, Bakasetas,

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Roma arasındaki ilk maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Medical Park

Hakemler: Matej Jug, Manuel Vidali, Robert Vukan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat Özdemir, Bakasetas, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mikhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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