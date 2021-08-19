Trabzonspor - Roma: 1-2
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Trabzonspor - Roma: 1-2

Trabzonspor - Roma: 1-2
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Matej Jug, Manuel Vidali, Robert VukanTRABZONSPOR: Uğurcan - Peres, Edgar, Hugo, İsmail (Dk. 63 Trondsen), Berat (Dk. 77 Abdülkadir Ömür), Hamsik, Bakasetas, Gervinho (Dk. 63 Cornelius), Nwakaeme, Djaniny (Dk.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Matej Jug, Manuel Vidali, Robert Vukan

TRABZONSPOR: Uğurcan - Peres, Edgar, Hugo, İsmail (Dk. 63 Trondsen), Berat (Dk. 77 Abdülkadir Ömür), Hamsik, Bakasetas, Gervinho (Dk. 63 Cornelius), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 82 Koita)ROMA: Patricio - Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout (Dk. 90 Diawara), Cristante, Mkhitaryan (Dk. 82 Perez), Pellegrini (Dk. 90 Kumbolla), Zaniolo (Dk. 90+2 Reynolds), Shomurodov (Dk. 82 Mayoral)GOLLER: Dk.64 Cornelius (Trabzonspor) - Dk. 55 Pellegrini, Dk. 81 Shomurodov (Roma)SARI KARTLAR: Peres, Edgar Ie (Trabzonspor) - Vina (Roma)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak.

16'ncı dakikada Nwakaeme sol kanatta rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası çizgisinin hemen yanından kaleye şutunu çekti, Patricio topu kontrol etmeyi başardı.18'inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Uğurcan kaleye yönelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı, ceza sahası yayının hemen solundan Veretout önünde kalan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak top yandan dışarıya çıktı.22'nci dakikada Nwakaeme sol çaprazda topu rakibinden kurtardıktan sonra şutunu çekti ancak kaleci Patricio meşin yuvarlağı kontrol etti.32'nci dakikada Hamsik'in ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şutu Patricio iki hamlede kontrol etti.44'üncü dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği top, yandan auta gitti.55'inci dakikada Mkhitaryan'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Pellegrini arka direkte boş kaldı. Bu oyuncunun uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.64'üncü dakikada Peres'in sağ kanattan altıpasın gerisine açtığı ortada iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.65'inci dakikada Nwakaeme'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayının üzerinde yaptığı vuruşta Patricio topu kontrol etmeyi başardı.69'uncu dakikada Nwakaeme ceza sahası içerisinde topu sağına çekip vuruşunu yaptı, son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Yeniden Nwakaeme önünde kalan topu kaleye gönderdi ancak bu kez meşin yuvarlak yandan auta gitti.81'inci dakikada Zaniola'nın sağ kanattan ortasında arkada direkte topa iyi yükselen Pellegrini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Devamında meşin yuvarlağı ön önünde bulan Shomurodov vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 1-2.90+2'nci dakikada Bakasetas'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda Patricio meşin yuvarlağı direğin dibinde yatarak kontrol etti.

Karşılaşma 2-1 Roma'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.
Fırtına turu zora soktu! Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu
Fırtına turu zora soktu! Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu
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Trabzonspor - Roma: 1-2 - Haberler Spor
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