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Trabzonspor rekorunun 1 puan gerisinde kaldı

AA, Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor rekorunun 1 puan gerisinde kaldı

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek puanını 63'e yükselten Trabzonspor, 26. haftalar itibarıyla tarihinde en fazla puan topladığı 1995-96 sezonunun sadece 1 puan gerisinde bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek puanını 63'e yükselten Trabzonspor, 26. haftalar itibarıyla tarihinde en fazla puan topladığı 1995-96 sezonunun sadece 1 puan gerisinde bulunuyor.

Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 26. haftasında topladığı 64 puan ile en iyi derecesini elde etti.

Rekor kırdığı 1995-96 sezonundan sonra 26. haftalar itibarıyla en fazla puanını bu sezon alma başarısı gösteren Karadeniz ekibinin rekor yılıyla arasında sadece 1 puanlık fark var.

30. haftada öne geçme şansı

Trabzonspor'un 1995-96 sezonundaki başarılı dönemini geçmesi için önündeki 4 lig maçını da kazanması gerekiyor.

1995-96 sezonunda 30. haftayı 73 puanla kapatan Karadeniz ekibi, bu sezon art arda 4 hafta kazanması halinde puanını 75'e yükselterek tarihindeki en iyi dönemini yaşamış olacak.

4 karşılaşma

Trabzonspor, ligin 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk ettikten sonra 28. haftada İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ligin 29. haftasında Göztepe ile Trabzon'da oynayacak bordo-mavililer, 30. hafta ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

18 haftadır lider

Trabzonspor, ligde 18 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, 18 haftadır ligin ilk sırasında yer almayı başardı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Haberler

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