Trabzonspor rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupasında Trabzonspor kiminle eşleşti? ZTK 5. Tur Trabzonspor maçı ne zaman? - Haberler
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Trabzonspor rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupasında Trabzonspor kiminle eşleşti? ZTK 5. Tur Trabzonspor maçı ne zaman?

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Trabzonspor rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupasında Trabzonspor kiminle eşleşti? ZTK 5. Tur Trabzonspor maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi yapılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupasında Trabzonspor kiminle eşleşti? ZTK Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor rakibi kim oldu?

Kupanın 5. eleme turunda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Trabzonspor, Trabzonspor, Trabzonspor, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek.

TRABZONSPOR RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK 5. Eleme Turu Kura Çekimi sonucu:

Trabzonspor - ....

MAÇLAR NE ZAMAN?

Kupanın 5. eleme turunda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak 5. eleme turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

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