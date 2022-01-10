Trabzonspor, Puchacz ile anlaştı

Trabzonspor Kulübü, dün kente getirdiği Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz ile kiralık olarak anlaşmaya vardığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2021-22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u ödenecektir."

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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