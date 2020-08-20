Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic'in 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş...
Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic'in 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
20.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:30
Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic'in 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." - İSTANBUL
Kaynak: İHA