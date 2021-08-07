Trabzonsporlu futbolcu Ekuban, Genoa'ya transfer oldu

Trabzonspor, Ganalı futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya ekibi Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor, Ganalı futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya ekibi Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300 bin Euro tutarındaki bonuslar dahil toplam 2 milyon 100 bin Euro karşılığında Genoa Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı: "Caleb Ekuban'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı