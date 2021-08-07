Trabzonsporlu futbolcu Ekuban, Genoa'ya transfer oldu
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Trabzonsporlu futbolcu Ekuban, Genoa'ya transfer oldu

Trabzonsporlu futbolcu Ekuban, Genoa'ya transfer oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, Ganalı futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya ekibi Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor, Ganalı futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya ekibi Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300 bin Euro tutarındaki bonuslar dahil toplam 2 milyon 100 bin Euro karşılığında Genoa Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı: "Caleb Ekuban'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." 


Trabzonsporlu futbolcu Ekuban, Genoa'ya transfer oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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