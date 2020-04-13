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Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor, Spor

Trabzonspor pozisyon değerlendirmede ilk sırada

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Trabzonspor, oynadığı 26 maçta girdiği pozisyonları golle sonuçlandıran takımlar sıralamasında da ilk sırada yer aldı.

13.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:59
Trabzonspor pozisyon değerlendirmede ilk sırada

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Trabzonspor, oynadığı 26 maçta girdiği pozisyonları golle sonuçlandıran takımlar sıralamasında da ilk sırada yer aldı. Bordo-mavililer, 195 gol vuruşunun 59'unda rakip ağları sarsmayı başardı.

Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 26 maçta girdiği pozisyonları en çok değerlendiren takımların başında geldi. Bordo-mavili takımı Medipol Başakşehir ve DG Sivasspor takip etti. Trabzonspor, 195 gol atışının 59'nda fileleri havalandırmayı başarırken, yüzde 30.3 ortalama elde etti. Bordo-mavililerin yakın takipçisi Başakşehir ise 212 gol pozisyonundan 50'sini gole çevirirken, bu alanda yüzde 23.6 ortalama yakaladı. Sivasspor ise 232 gol vuruşu yapıp 47'sinden sonuç aldı ve yüzde 20.3 ortalama yaptı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş geriden takip etti

Fenerbahçe 266 gol vuruşundan 46'sını sonuçlandırarak yüzde 17.3 ortalama elde etti. Galatasaray 251 pozisyondan 44'nü gole çevirerek yüzde 17 ortalama yakaladı. Beşiktaş ise 266 gol atışının 40'ını gole çevirdi. Sarı-kırmızılıların bu alandaki ortalaması da yüzde 15. - TRABZON

Kaynak: İHA

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