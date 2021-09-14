Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u ve Aytemiz Alanyaspor'u "saha olayları", Fatih Karagümrük'ü ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti..

Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

-AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 13.09.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GZT GİRESUNSPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri